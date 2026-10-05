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Сгенерированный ИИ второй том "Мертвых душ" продают в России

Сгенерированный ИИ второй том "Мертвых душ" продают в России

Искусственный интеллект создал продолжение произведения Гоголя Второй том "Мертвых душ", сгенерированный нейросетью / Фото: пресс-служба Сбербанка Созданное искусственным интеллектом продолжение романа Николая Гоголя "Мертвые души.

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