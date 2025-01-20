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Приднестровье заявило Кишинёву о готовности получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье заявило Кишинёву о готовности получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье уведомило Кишинёв о готовности получать газ через молдавское предприятие «Молдовагаз». Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

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