Приднестровье заявило Кишинёву о готовности получать газ через «Молдовагаз»

Приднестровье уведомило Кишинёв о готовности получать газ через молдавское предприятие «Молдовагаз». Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский в видеообращении, опубликованном в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии