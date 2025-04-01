Волгоградца осудили на 12 лет за передачу спецслужбам Украины сведений о военных объектах Астраханской области

Кроме того, 19-летний житель Волгограда вступил в экстремистскую организацию. Южный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Волгограда виновным в передаче спецслужбам Украины информации о военных объектах и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет.