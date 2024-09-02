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Белгород снова подвергся обстрелу, есть разрушения

Белгород снова подвергся обстрелу, есть разрушения

По словам главы региона, есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.<p class="p1"><strong>Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.

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Светлана Зуева
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