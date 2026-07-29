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Пятый канал

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Украина подала апелляцию на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Украина подала апелляцию на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

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