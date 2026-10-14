Стал известен приговор байкеру, насмерть сбившему звезду клипа "Девочка-война" Ксению Добромилову

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Ей было 34 года. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице.
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