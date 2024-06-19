Преступное трио из Новосибирска обмануло по телефону жителей десяти регионов

В Новосибирске судят трех женщин, обманувших 11 человек на почти 300 тысяч рублей. Перед законом предстанут жительницы Новосибирска в возрасте от 21 до 30 лет, которые под видом работниц банков похитили 280 тысяч рублей.
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