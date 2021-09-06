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Мелани Си — биография певицы,личная жизнь,песни

Мелани Си — биография певицы,личная жизнь,песни

Возможно, имя Мелани Джейн Чисхолм многим ни о чем не говорит. Но те, кому было близко творчество британской поп-группы Spice Girls («Спайс Гёрлз») не могли не запомнить одну из ее участниц — брюнетку с потрясающими вокальными данными Мелани Си.

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