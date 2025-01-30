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Русская весна

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Египтянин переехал в Россию и отправился добровольцем на фронт, чтобы отдать долг новой Родине (ФОТО)

Египтянин переехал в Россию и отправился добровольцем на фронт, чтобы отдать долг новой Родине (ФОТО)

Египтянин переехал в Россию и отправился добровольцем на фронт, чтобы отдать долг новой Родине. 30-летний Омар приехал в Россию учиться, встретил тут свою будущую жену, получил гражданство и живёт в России с 2022 года.

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Комментарии
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Sergiy Che
Выздоравливай египтянин! Такие мигранты России нужны...
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