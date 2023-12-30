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Роспотребнадзор раскрыл причины отравления 44 строителей аэропорта Камчатки

Роспотребнадзор раскрыл причины отравления 44 строителей аэропорта Камчатки

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю закончило эпидемиологическое расследование причин массового отравления сотрудников «Строй Техно Инженеринга», которые возводят новое здание воздушной гавани в Елизове.

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