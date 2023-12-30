Роспотребнадзор раскрыл причины отравления 44 строителей аэропорта Камчатки

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю закончило эпидемиологическое расследование причин массового отравления сотрудников «Строй Техно Инженеринга», которые возводят новое здание воздушной гавани в Елизове.
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