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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

54% россиян не доверяют букмекерам. 19% считают их деятельность в России нелегальной

Более половины россиян не доверяют букмекерским компаниям. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, полностью доверяют букмекерам 7% россиян.

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