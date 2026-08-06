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Азербайджан готов поставлять газ на Украину

Азербайджан готов поставлять газ на Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности страны поставлять природный газ на Украину при возникновении такой необходимости, включая возможность использования украинских подземных газовых хранилищ.

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