В Ленобласти усилили мобильную связь возле популярных мест отдыха

Возле популярных мест для отдыха в Ленобласти завершили установку телеком-оборудования. Базовые станции появились рядом с Лемболовским и Раздолинским озерами, а также неподалеку от Большого Тосненского водопада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии