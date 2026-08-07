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В Ленобласти усилили мобильную связь возле популярных мест отдыха

В Ленобласти усилили мобильную связь возле популярных мест отдыха

Возле популярных мест для отдыха в Ленобласти завершили установку телеком-оборудования. Базовые станции появились рядом с Лемболовским и Раздолинским озерами, а также неподалеку от Большого Тосненского водопада.

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