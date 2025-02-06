Как ипотека влияет на рождаемость в России: мнение эксперта

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. В настоящее время размер первоначального взноса по ипотеке и стремительно растущие цены на недвижимость вынуждают граждан откладывать рождение первенца, чтобы сосредоточиться на карьере и накоплении средств.
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