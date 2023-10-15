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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин одержал 1-ю победу в сезоне, отразив 26 бросков из 28 в игре с «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» отразил 26 бросков из 28 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2).

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