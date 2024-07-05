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СМИ сообщили об ужесточении правил досмотра пассажиров в аэропортах Турции

СМИ сообщили об ужесточении правил досмотра пассажиров в аэропортах Турции

Victor Lisitsyn/Global Look Press Парламент Турции вечером 4 июля принял поправки к закону о гражданской авиации, в соответствии с которыми ужесточаются в том числе и процедуры досмотра пассажиров в аэропортах, передает телеканал Haberturk.

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