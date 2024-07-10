Байден пообещал Украине новые системы ПВО

США и западные партнеры передадут Украине пять комплексов ПВО Patriot и противоракеты к ним. Об этом, выступая на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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