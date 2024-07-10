Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден пообещал Украине новые системы ПВО

Байден пообещал Украине новые системы ПВО

США и западные партнеры передадут Украине пять комплексов ПВО Patriot и противоракеты к ним. Об этом, выступая на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Алексей Камышов
Пиндостан и наглия должны быть уничтожены.
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13 час.
ВШ
Володя Шапошников
Скоро Украина ничего не получит, - так ведуны сказали... 🤔
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12 час.

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