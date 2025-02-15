Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу безнала и цифрового рубля, для ее гибкости в различных условиях важен симбиоз всех форм валют.