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Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

Откажутся ли в РФ от наличных денег в пользу цифрового рубля и безнала

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В мире пока нет примеров полного перехода в стране на безналичный расчет, и хотя теоретически экономика России может отказаться от купюр и монет в пользу безнала и цифрового рубля, для ее гибкости в различных условиях важен симбиоз всех форм валют.

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