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Шойгу приказал группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы ВСУ освобожденных жилых кварталов в Донбассе

Шойгу приказал группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы ВСУ освобожденных жилых кварталов в Донбассе

Глава Минобороны также дал указания по повышению оперативности уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районамиГлава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Запад», которая принимает участие в спецоперации на Украине.

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