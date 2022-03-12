Халеп о победе над Александровой: «Результат есть, но в следующих матчах хочется сыграть немного лучше»

Симона Халеп подвела итоги матча с Екатериной Александровой на турнире в Индиан-Уэллс. Румынка во втором круге победила со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

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