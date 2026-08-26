«Турслет» под Выборгом: Одурманенные наркотой и фестом питерские панки запели бандеровские песни 100 участников «творческого вечера» отправились в СИЗО Людмила Николаева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Панк-фестиваль, проходивший в минувшее выходные под Выборгом, стал поводом для рейда силовиков.
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