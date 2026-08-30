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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Мильто: «Мне понравилось работать с Медведевой. Она понимает, как надо ставить, все очень удобно»

Фигуристка Алиса Мильто рассказала о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Медведева поставила программы 15-летней спортсменке.

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