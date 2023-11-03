На Купянском направлении разрушили три переправы противника: наши пытаются брать Синьковку в «клещи»

Ночью отражены атаки противника в районе Синьковки. На северном фланге. Наша армия в течении всего дня ведет интенсивные штурмовые действия : западней и юго-западней Первого Лимана по направлению левого берега р.
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