Более 2,1 тысячи котельных Подмосковья оборудуют датчиками к концу года

С начала года в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплового хозяйства. Ее важной частью является установка умных датчиков на котельных, которые оповещают о неполадках и позволяют предотвращать аварии.
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