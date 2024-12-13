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Более 2,1 тысячи котельных Подмосковья оборудуют датчиками к концу года

Более 2,1 тысячи котельных Подмосковья оборудуют датчиками к концу года

С начала года в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплового хозяйства. Ее важной частью является установка умных датчиков на котельных, которые оповещают о неполадках и позволяют предотвращать аварии.

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