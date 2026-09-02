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Экс-замначальника полиции Кубани задержали по делу о контрафактных сигаретах

Экс-замначальника полиции Кубани задержали по делу о контрафактных сигаретах

Бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова задержали в рамках уголовного дела о масштабном производстве контрафактных сигарет.

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