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Мирошник: Зеленский пытается исключить версию разборок СБУ и ГУР

Мирошник: Зеленский пытается исключить версию разборок СБУ и ГУР

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается замять версию о том, что удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева мог быть связан с конфликтом между СБУ и Главным управлением разведки (ГУР).

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