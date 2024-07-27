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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «Не смотрела церемонию открытия Олимпиады, но ознакомилась с тем, что там происходило. Думаю, МОК движется в неверном направлении»

Летняя Олимпиада-2024 официально открылась накануне в Париже.  «Я не стала вчера смотреть церемонию, вообще забыла о том, что Игры вчера должны были стартовать.

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