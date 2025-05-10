В Татарстане работы по программе «Наш двор» выполнены на четверть

На совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина представила отчет о реализации республиканской программы «Наш двор».
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