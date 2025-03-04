В Хабаровске участковые уполномоченные пресекли факт фиктивной регистрации мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции №6 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что житель Железнодорожного района краевого центра осуществил постановку на регистрационный учет восьми мигрантов на своей жилплощади, расположенной в Хабаровском районе, однако реальных условий для проживания не предоставил.