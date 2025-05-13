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Петербургский дневник

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В Лодейном Поле трехлетний ребенок умер после посещения кафе

В Лодейном Поле трехлетний ребенок умер после посещения кафе

Возбуждено уголовное дело Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

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