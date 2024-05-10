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Военные новости ★ спецоперация

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Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

Израильские власти в очередной раз дали понять, что, несмотря на осуждения и даже некий «шантаж» со стороны союзников, не собираются отказываться от проведения наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

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