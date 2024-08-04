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    Тоже как то не скоалывается((( и не смешно! У них там так все плохо, пьют бесспросвпно, стреляют, Друг в друга, кувыр...Старая и вечно пь...
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Соберитесь, наконец! Мирных Планов не существует

Соберитесь, наконец! Мирных Планов не существует

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ворчать буду. Вчерашний массовый обмен заключёнными между Россией и Мировой Жабой воодушевил приунывших экспертов-миротворцев, дав повод рассуждать о скором начале мирных переговоров или начале диалога о снижению напряжённости в отношениях Вашингтона, Брюсселя и Москвы.

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Комментарии
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Н
Наталья
Все правильно написано...
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18 час.
Natalija Osminina
Дикая чушь. Какой Женевский Ультиматум 2021-го года?? Свой неультиматум Путин передал в Москве приехавшей с визитом помощнице госсекретаря США Карен Донфрид. Почему границы НАТО в 1997 году &quot;мутные&quot;? Это четкие границы стран Варшавского договора за минусом ГДР. И почему это неисполнимая мечта??? Есои речь изначально как раз и шла от отводе НАТО от границ России. А за что СВО воюет? Только за Крым и Донбасс?? Смешно... Гражданскую войну в России автор видит, а в США, в Европе, на Украине, в Казахстане, Армении и пр. НЕ ВИДИТ. И копается, как крот в проблемах России, нет, чтобы на США и ЕС посмотреть)). А там назревает огромная куча проблем.
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11 час.

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