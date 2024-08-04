Соберитесь, наконец! Мирных Планов не существует

Natalija Osminina

Дикая чушь. Какой Женевский Ультиматум 2021-го года?? Свой неультиматум Путин передал в Москве приехавшей с визитом помощнице госсекретаря США Карен Донфрид. Почему границы НАТО в 1997 году "мутные"? Это четкие границы стран Варшавского договора за минусом ГДР. И почему это неисполнимая мечта??? Есои речь изначально как раз и шла от отводе НАТО от границ России. А за что СВО воюет? Только за Крым и Донбасс?? Смешно... Гражданскую войну в России автор видит, а в США, в Европе, на Украине, в Казахстане, Армении и пр. НЕ ВИДИТ. И копается, как крот в проблемах России, нет, чтобы на США и ЕС посмотреть)). А там назревает огромная куча проблем.