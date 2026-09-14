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Индекс Мосбиржи вырос на 1,1% на открытии торгов

Индекс Мосбиржи вырос на 1,1% на открытии торгов

Индекс Мосбиржи вырос на 1,1% за первую минуту торгов, акции «Роснефти» подорожали на 3,3%.Российский рынок акций на открытии торгов основной сессии на Мосбирже рос вслед за дорожающей нефтью на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

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