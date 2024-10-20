Машина реанимации перевернулась во Всеволожске

Машина скорой помощи опрокинулась на бок под Петербургом. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Фото: стоп-кадр видео из телеграм-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» Авария произошла днем 20 октября на пересечении Колтушского и Южного шоссе.