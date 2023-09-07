Лиходеи впопыхах прячут свои самолёты и вертолёты: Россия отгрузила на передок то, что перепугало их до полусмерти

Natalija Osminina

Но оно, действительно, не надо. С нашей обывательской точки зрения, когда мощная держава Россия топчется на одном месте и теряет своих сыновей - это проигрыш. А с точки зрения геополитики- это глобальная стратегия. Надо же смотреть на СВО не как на процесс освобождения русских на Украине от геноцида и выполнения задач по денацификации и демилитаризации, а как на провокацию Штатов, ответивших таким образом на предложение Путина вернуть всё взад )). Ну, не захотели США признать Россию правопреемницей СССР по ФАКТУ, а не номинально в ООН. Не захотели отдать России её сферу влияния равную сфере влияния СССР и , соответственно, Украину, значит, пришлось медленно но верно дожимать США. А если бы действовали быстрее, могли бы спровоцировать НАТО на неразумные ответы. А сейчас все пришли к консенсусу. Всё поделили.