Ударная ракета на страже России Поступила информация, что Россия на передовой стала применять мощную ракету против боевой авиации неприятеля.
Лиходеи впопыхах прячут свои самолёты и вертолёты: Россия отгрузила на передок то, что перепугало их до полусмерти
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Это точно, слишком просто видимо никому не надо
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14 час.
Natalija Osminina
Но оно, действительно, не надо. С нашей обывательской точки зрения, когда мощная держава Россия топчется на одном месте и теряет своих сыновей - это проигрыш. А с точки зрения геополитики- это глобальная стратегия. Надо же смотреть на СВО не как на процесс освобождения русских на Украине от геноцида и выполнения задач по денацификации и демилитаризации, а как на провокацию Штатов, ответивших таким образом на предложение Путина вернуть всё взад )). Ну, не захотели США признать Россию правопреемницей СССР по ФАКТУ, а не номинально в ООН. Не захотели отдать России её сферу влияния равную сфере влияния СССР и , соответственно, Украину, значит, пришлось медленно но верно дожимать США. А если бы действовали быстрее, могли бы спровоцировать НАТО на неразумные ответы. А сейчас все пришли к консенсусу. Всё поделили.
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13 час.
Negnost Ros
Тут противоборство не именно с укронаемникам, а с англосаксами. Пендосы .
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12 час.
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