Ванилла SU
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Ванилла SU

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Сегодня они — главные источники умиления подданных своих стран, но через несколько десятилетий они станут одними из самых могущественных правителей мира.

Сегодня они — главные источники умиления подданных своих стран, но через несколько десятилетий они станут одними из самых могущественных правителей мира.

﻿﻿Принцесса Ингрид Александра, принц Джордж, Елизавета, наследная принцесса БельгииНекоторым из них еще нет 18 лет, но они уже являются одними из самых узнаваемых лиц планеты.

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