Арминий — разрушитель империи

В 476 году пала Западная Римская империя. Восточную часть на какое-то время спасла ловкость правителей династии Феодосия, сумевших переориентировать терзавших Балканы варваров на западные провинции, а затем финансовая реформа императора Анастасия, а также юридическая и политическая Юстиниана I создали базу для трансформации имперской экономики (переход от позднеантичного колоната к свободной общине).