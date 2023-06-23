Военное обозрение

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Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время

Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время

Западные оружейные компании не против развернуть производство различных вооружений непосредственно на территории Украины и снабжать ими украинскую армию, но только при определенных условиях.

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