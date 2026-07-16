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Нижегородская правда

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Российские учёные создали химиотерапию, которая эффективнее дорогих лекарств

Российские учёные создали химиотерапию, которая эффективнее дорогих лекарств

Российские учёные разработали новый метод химиотерапии с использованием гибридных молекул, который в 1,5 раза эффективнее борется с устойчивыми опухолями по сравнению с озомертинибом, одним из самых современных и дорогостоящих препаратов для лечения рака.

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