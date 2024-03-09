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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрэнсис Нганну: «Извините, ребята, я всех вас подвел»

«Извините, ребята, я всех вас подвел. Сегодня был плохой день, но завтра наступит новый. Спасибо всем за любовь», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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