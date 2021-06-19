ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 июня 2021 года

Энергетический прогноз дня двадцатого июня две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1015 =Ваши цели должны вызывать у вас хорошее настроение; если этого не происходит - смените их! =«В Мире существует только один способ одержать верх в споре – это уклониться от него»= В молодости мы слагаем песни, став постарше - изрекаем сентенции, а в старости - говорим о суете Жизни = Во все времена образование, эрудиция, начитанность считались положительными качествами =Вселенная считывает то, что человек излучает, какой энергетический импульс посылает=Встречать любое событие радостной уверенностью в том, что нас ждёт нечто чудесное =Вся наша Жизнь – это школа.