Главы МИД стран Евросоюза пообещали помочь Украине, но не договорились о выделении 500 миллионов евро на поставки оружия

Боррель: транш на €500 млн из Европейского фонда мира для Киева не разблокирован Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) пообещали поддерживать Украину, но не смогли договориться о выделении нового транша Киеву на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.