Большинство жителей Германии против вооружения Украины дальнобойными ракетами

Данные опроса, проведённого социологической службой Forsa по заказу телеканала RTL, свидетельствуют, что большинство граждан Германии по-прежнему выступают против передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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