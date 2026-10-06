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Ростовская область готовится: с 8 октября сирены будут предупреждать о ракетной угрозе — что это значит для жителей?

В Ростовской области скоро начнётся новый этап в системе оповещения о возможной угрозе. С 8 октября жителям региона будут включать сирены не только при обычных чрезвычайных ситуациях, но и при объявлении ракетной опасности.

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