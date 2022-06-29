Двухэтажный дом выгорел до основания в центре Уссурийска

Поздним вечером на улице Крестьянской в Уссурийске горел двухэтажный деревянный дом. Здание выгорело полностью по причине того, что местные жители поздно сообщили о пожаре, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.