AFP: делегация "Талибана" впервые примет участие в климатической конференции ООН

Делегация "Талибана" впервые примет участие в климатической конференции ООН СОР29 в Азербайджане. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.
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