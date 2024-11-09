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AFP: делегация "Талибана" впервые примет участие в климатической конференции ООН

AFP: делегация "Талибана" впервые примет участие в климатической конференции ООН

Делегация "Талибана" впервые примет участие в климатической конференции ООН СОР29 в Азербайджане. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

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