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Контрафронт

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Эквадор: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате вооруженного нападения...

Эквадор: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате вооруженного нападения на магазин сотовых телефонов в районе улиц Микелена и Орельяна в Кито в вечерние часы по местному времени 28 июля.

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