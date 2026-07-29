Эквадор: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в результате вооруженного нападения на магазин сотовых телефонов в районе улиц Микелена и Орельяна в Кито в вечерние часы по местному времени 28 июля.
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