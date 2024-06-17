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Нарышкин заявил о последствиях отказа Киева от условий России: Будет только жёстче

Нарышкин заявил о последствиях отказа Киева от условий России: Будет только жёстче

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о последствиях отказа Киева от условий России. Он заявил, что если тот вновь завернёт мирный план, то в следующий раз условия Москвы будут намного жёстче.

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