В Тропарево-Никулине демонтировали опасный мост-долгострой

Госинспекция по недвижимости демонтировала объект незавершенного строительства на западе Москвы. Сооружение представляло потенциальную опасность для горожан, суд признал его аварийным и постановил принять меры по устранению угрозы.
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