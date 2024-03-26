Краснов заявил о продвижении расследования взрывов на «Северных потоках»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 26 марта в интервью газете «Коммерсант» заявил, что российское расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед.
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